В кинотеатре «Украина» – вытынянки

Выставка «Зимние узоры», составленная из работ учащихся Севастопольской художественной школы, открылась в ретрокинотеатре «Украина». Украсить необычными детскими работами фойе кинотеатра придумали в Музее героической обороны и освобождения Севастополя, обратившись в Художку, и хорошо зная, что там уже больше двадцати лет учат искусству прорезных композиций, иначе, вытынянок.

Это резной узор из бумаги, а самый простой его пример – бумажные снежинки, которые каждый из нас хоть однажды вырезал в детстве и наклеивал на оконное стекло. Оказывается, этот вид прикладного творчества имеет древнерусские корни.

Но снежинки — снежинками, а ученики Художественной школы умеют вырезать куда более сложные узоры, и в этом легко убедиться, посетив выставку, которую сотворили своими руками ученики школы в возрасте от 10 до 17 лет.

– Перед Новым годом мы уже лет двадцать выставляем прорезные экспозиции в зимних окнах школы и делаем выставки. Традиция пошла от практики оформления здания и помещений школы к маскараду. Наши дети делают эскизы на заданные темы, которыми могут быть русские народные сказки или различные литературные произведения. Так, в этом году мы готовим маскарад и выставку по произведениям Пушкина, – рассказал «Севастопольской газете» директор школы Александр Бурцев.

Кроме литературных героев, дети традиционно вырезают елки, снежинки, новогодние шары, но потрясающей сложности. Вытынянки вырезают из бумаги канцелярским или профессиональным ножом, лезвия которого напоминают острые тонкие перышки.

– Фактически, это и есть графика. Дети учатся «взвешивать» количество белого и черного, уравновешивать оба цвета на плоскости, применять орнаментику. Прорезные композиции также развивают композиционное мышление и умение мыслить непростыми категориями, – продолжил А.Бурцев.

Нынешняя выставка – безусловно яркое украшение фойе и еще вестибюля второго этажа ретрокинотеатра. Всего же на выставке представлено более 70 работ.

Еще одним новогодним украшением, выполненным детскими руками, стали декоративные рождественские вертепы на разные литературные темы – от сказок Андерсена до чеховских сюжетов.

Остается добавить, что в сочетании с установленной в главном фойе кинотеатра елкой, которая может по праву претендовать на звание самой красивой елки в городе, вытынянки создают по-настоящему новогоднее настроение.