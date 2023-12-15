В аэропорту Краснодара принят тестовый рейс

Первый рейс после перерыва в работе с февраля 2022 года принял аэропорт Краснодара, сообщили в Росавиации.

«Международный аэропорт Краснодар в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод», — отмечается в сообщении Росавиации. Выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов.

«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована», — цитирует руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова ТАСС.

Для поддержки краснодарского аэропорта во время его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 1,54 млрд рублей. Аэропорт готов в нужные сроки провести всю работу по подготовке к старту регулярного авиасообщения — вся инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.