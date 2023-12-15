«Стражи Бельбека» и «Озерные дубы» стали памятниками природы

В Севастополе на два памятника природы стало больше, решение принято 14 декабря на заседании правительства города.

«Стражи Бельбека» находятся в селе Дальнем под Верхнесадовым. Речь идет о двух дубах черешчатых, возраст каждого составляет более 500 лет. Оба дерева растут на участке площадью 0,02 га, которые стали природной территорией регионального значения.

«Озерные дубы», также являющиеся черешчатыми, растут в селе Озерном Орлиновского муниципального округа. Возраст этих деревьев — 570 и 440 лет.

Статус памятника природы означает ряд ограничений, имеющих охранное значение. Он в том числе запрещает установку поблизости рекламных конструкций и разведение открытого огня. Кроме того, теперь за состоянием деревьев будут тщательно следить.