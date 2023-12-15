Подводная лодка «Бентос» продолжит служить Севастополю

Об этом «Севастопольской газете» рассказал генеральный директор Музея гидронавтики Александр Ганженко на торжественном мероприятии, посвященном столетию создания Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН), которое состоялось 15 декабря в Балаклаве.

— Это все ерунда, настоящая глупость. Хозяин субмарины не та дама, которая выставила ее на продажу, а Виктор Ковалев. Он эту лодку никуда выставлять не собирается. Мы ему задавали вопросы, он сказал, что это провокация, это быть не может — «Бентос» продолжит служить городу, — развеял слухи А.Ганженко.

На этой неделе медиасфера Севастополя взорвалась информацией, что частное лицо Елена Г. выставила подводную лодку «Бентос» на продажу на интернет-площадке «Авито». Продавщица запросила за субмарину 150 миллионов рублей.

«Единственная сохранившаяся гражданская подводная лодка «Бентос 300 №1» отремонтирована для размещения музея на борту ( три отсека, две палубы), имеются иллюминаторы под водой. Находится в порту Севастополь. Можно буксировать в другой порт. Документы речного регистра», — значилось в объявлении.

Сообщение о продаже уникальной подводной лодки вызвало настоящий ажиотаж в городе. За два дня объявление просмотрело 12 тысяч человек. После чего объявление с сайта было снято.

Напомним, в 1976 и 1983 годах по заказу Министерства рыбного хозяйства СССР в Ленинграде были изготовлены две экспериментальные субмарины. Большие подводные лаборатории водоизмещением около 500 тонн предназначались для проведения длительных биологических научных наблюдений.

Обе лодки использовались в Севастопольском филиале СЭКБ Промрыболовства. Основное использование лодок заключалось в проведении теле- и фотосъёмки в режиме буксирования надводным судном. И все же проект развития не получил. К тому времени для проведения биологических наблюдений уже стали применять телеуправляемые аппараты.

После распада СССР обе лодки достались Украине. В дальнейшем одна лодка затонула в районе Новороссийска. Вторая — перешла в частные руки, сменила нескольких хозяев, затонула у пирса в Севастополе, была поднята и долгое время находилась в порту в плачевном состоянии. С 2008 года основным собственником «Бентоса» является Виктор Ковалев.

В конце октября 2017 года он с группой поддержки подготовили документы на получение Президентского гранта в категории «Сохранение исторического наследия». Энтузиасты решили восстановить «Бентос» и создать на его базе музей гидронавтики. Тогда команда «Бентоса» грант выиграла и получила на реализацию своего проекта почти девять млн рублей. На эти деньги были частично проведены восстановительные работы, но в связи не недостаточностью средств, полностью реализовать свою идеи активистам так и не удалось.