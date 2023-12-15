Максимова дача оказалась на морском берегу

Охраной моря Севприроднадзор не занимается. Таким нелепым образом Севприроднадзор ответил праправнучке создателя Максимовой дачи Екатерине Морозовой, обратившейся за помощью о сохранении комплекса усадьбы к губернатору Севастополя через его телеграм-канал.

Месяц назад Е.Морозова посетила павильон Севастополя на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В историческом кинотеатре «Герои эпохи» она увидела сюжет о своем прапрадедушке — Почетном гражданине и Городском голове Алексее Андреевиче Максимове, много сделавшем для восстановления и процветания Севастополя. Расчувствовавшись, Е.Морозова написала губернатору обращение с просьбой сохранить память о достойном человеке, болевшем душой за город и горожан: «Проконтролируйте, пожалуйста, критически затянувшийся процесс восстановления комплекса усадьбы «Максимова дача», где можно было бы в пример потомкам рассказывать о созидательных делах наших предков, организовав краеведческий центр на базе сокового завода (бывшего винного), построенного А.Максимовым. Пока что на этой территории департамент городского хозяйства организовал только площадку для сбора мусора!»

Каково же было ее удивление увидеть почти моментальную реакцию на свою просьбу. Первым отозвались «Парки и скверы», написав неуместную фразу про ими же устроенную рядом с объектом культурного наследия мусорную площадку: «На указанной территории обустроено место накопления твердых коммунальных отходов, утвержденное приказом департамента городского хозяйства, куда свозится мусор, собранный с территорий закрепленных за учреждением. Вывоз, утилизация отходов с мест временного размещения осуществляет региональный оператор ежедневно».

Севприроднадзор тоже не оставил без внимания обращение Е.Морозовой. «Согласно положению Черноморо-Азовского Морского управления Росприроднадзора, вопрос загрязнения поверхности моря находится в их компетенции. Правительству Севастополя полномочия надзора на море не передавались», — разъяснили в ответе на другой день.

Понятно, что губернатор и директора департаментов не ведут сами свои аккаунты в социальных сетях, за них это делают боты или специально обученные сотрудники.

«Пишут как под копирку, еще и невпопад. Сегодня из Севприроднадзора прилетел прямо-таки перл о загрязнении поверхности Азово-Черноморского бассейна. Понятно, что ошиблись, но это иллюстрация отношения к проблеме, — отреагировала Е.Морозова на переписку.

Природный парк «Максимова дача» — историческая усадьба и парк в Хомутовой балке в Севастополе купца и севастопольского городского головы А.А.Максимова. Защищен двумя охранными статусами: является особо охраняемой природной территорией и объектом культурного наследия. Комплекс находится в разрушенном состоянии.

На его реконструкцию и восстановление в 2018 году было выделено 668 млн рублей. Но работы застопорились. Правительство города планирует вернуться к этому вопросу в 2026 году.