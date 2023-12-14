Все обращения севастопольцев Президенту обещают отработать

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, все обращения, которые поступили на Прямую линию главы государства, не останутся без рассмотрения, даже если их не озвучили.

В Телеграм-канале губернатор поделился, что «всегда смотрел Прямые линии Президента, даже когда не работал губернатором: «Это всегда про жизнь, про то, чем живет страна и что реально волнует людей. А когда ты губернатор или руководитель любого уровня — смотреть надо обязательно. Ведь маленьких или незначительных проблем не бывает».

Пока вопросов из Севастополя в эфире не прозвучало. Но М.Развожаев уверил, что все обращения жителей региона ему передаст Народный фронт и они будут отработаны.

Прием обращений осуществляется до момента окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 14 декабря.

Задать вопросы можно:

— по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-200-40-40;

— через бесплатное СМС на номер 0-40-40;

— через сайт moskva-putinu.ru — письменно или в видеоформате;

— через мобильное приложение «Москва — Путину»;

— в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Помимо Прямой линии, по-прежнему действуют официальные каналы связи с Президентом:

— информационно-справочная служба Администрации Президента РФ — 8-800-200-23-16 (бесплатный номер по всей России),

— 8 (495) 606-36-02 — телефон самой службы),

— 8 (495) 625-35-81 — управление по работе с обращениями граждан и организаций).