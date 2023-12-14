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Все обращения севастопольцев Президенту обещают отработать

Рябов Михаил

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, все обращения, которые поступили на Прямую линию главы государства, не останутся без рассмотрения, даже если их не озвучили.

В Телеграм-канале губернатор поделился, что «всегда смотрел Прямые линии Президента, даже когда не работал губернатором: «Это всегда про жизнь, про то, чем живет страна и что реально волнует людей. А когда ты губернатор или руководитель любого уровня — смотреть надо обязательно. Ведь маленьких или незначительных проблем не бывает».

Пока вопросов из Севастополя в эфире не прозвучало. Но М.Развожаев уверил, что все обращения жителей региона ему передаст Народный фронт и они будут отработаны.

Прием обращений осуществляется до момента окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 14 декабря.

Задать вопросы можно:
— по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-200-40-40;
— через бесплатное СМС на номер 0-40-40;
— через сайт moskva-putinu.ru — письменно или в видеоформате;
— через мобильное приложение «Москва — Путину»;
— в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Помимо Прямой линии, по-прежнему действуют официальные каналы связи с Президентом:
— информационно-справочная служба Администрации Президента РФ — 8-800-200-23-16 (бесплатный номер по всей России),
— 8 (495) 606-36-02 — телефон самой службы),
— 8 (495) 625-35-81 — управление по работе с обращениями граждан и организаций).