В Крыму проведут ревизию и модернизацию электросетей

Порядка одного миллиарда рублей планируется направить на модернизацию и ремонт сетей «Крымэнерго» в 2024 году.

«Доходная часть «Крымэнерго» будет увеличена, на восстановление и модернизацию сетей будут направлены средства. <...> До одного миллиарда рублей планируем в следующем году в рамках инвестиционной программы направить на ремонт и модернизацию сетей», — написал в своем Телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Кроме этого 0,5 млрд рублей планируется выделить для замены трансформаторов. До конца текущего года в Симферопольском районе, откуда поступает наибольшее количество жалоб, будет проведена замена 25 электроподстанций. В среднем стоимость одной модульной установки составляет 1,5–2 млн рублей. Средства на эти работы будут выделены из доходной части бюджета предприятия.

13 ноября 2023 года полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, указом Президента РФ был передан Республике Крым.