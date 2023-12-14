Состояние наружных газовых сетей вызывает опасение

Газовые трубы, подходящие к жилым дням часто находятся не в надлежащем состоянии. На это 13 декабря на сессии Законодательного собрания обратила внимание и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова депутат Татьяна Щербакова.

По ее словам, газовые трубы, подходящие к жилым домам, часто ржавые, не крашенные, нередко на них висят ветки деревьев, что естественно, вызывает определенные опасения у жителей.

По словам Т.Щербаковой, несмотря на то, что вопрос поднимался не однажды, ситуация на улицах Федюхина, Сапунской, Будищева, 42а, не изменилась.

– Прошу обратить внимание на состояние газовых труб, не хотелось бы, чтобы об этом вспомнили в связи с какой-ни будь аварией, – сказала Т.Щербакова.

По словам Е.Горлова, в настоящее время ситуация упрощается в связи с тем, что сейчас все этапы подачи газа, до конечного потребителя, обслуживаются одной организацией, это упрощает систему контроля.

Правда, на вопрос, почему трубы до сих пор остаются ржавыми, чиновник не ответил.