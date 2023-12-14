Скульптор Владимир Суханов свой День рождения отметил на выставке

В Севастопольской школе искусств в День рождения известного скульптора Владимира Суханова прошла выставка его работ. На ней было представлено около 60 экспонатов.

— Творческого задора у меня еще много, главное, чтобы хватило здоровья, — говорит В.Суханов, которому 14 декабря исполнилось 88 лет.

И добавляет, что последние несколько лет, пожалуй, были самыми счастливыми в его жизни и творческой судьбе. Потому что все сложилось и все «образовалось».

На выставке представлены скульпторы, бюсты, керамика, барельефы, выполненные В.Сухановым, а еще живопись. К ней мастер вернулся несколько лет назад. На выставке он представил самые новые свои картины. Это виды Балаклавы, букеты цветов, неброские, но трогательные пейзажи. Он говорит, что он еще только учится, а свою самую любимую картину еще не написал.

Школа искусств подготовила для скульптора подарок — документальный фильм о нем. В нем сам В.Суханов рассказал о своем трудном детстве в глухом поселке Запорожской области и о том, что с ранних лет мечтал стать скульптором, но сначала научился рисовать — углем на стенах и заборах.

— В местах, где я жил, не было никакого искусства. В нашем поселке был только один художник — в общем-то не художник, а человек который умел рисовать, дядя Вася. Я к нему стремился и мы стали потом дружить и он научил меня тому, что умел сам. Но искусством можно было заниматься только в плохую погоду, когда не нужно было работать, заниматься хозяйством, — вспомнил В.Суханов.

Мечта «заниматься искусством» сбылась после поступления в художественное училище имени Самокиша в Симферополе. Окончив его, В.Суханов по распределению приехал в Балаклавское рудоуправление имени Горького на должность художника-оформителя. Памятник «Седьмой бригаде морской пехоты» – его первая самостоятельная творческая работа в Балаклаве. Инициатива создания памятника принадлежала генерал-лейтенанту Евгению Жидилову.

А дальше было множество работ, известных севастопольцам: Арка на въезде в Севастополь, памятники Крестовскому, Назыкину, Лесе Украинке, скульптурная композиция «Медикам Великой Отечественной войны», установленная у Первой городской больницы, бюст Тотлебена и др. Некоторые работы ему помогал создавать его сын Вадим.

— Владимир Егорович каждый день приходит в свою мастерскую. И, конечно, нам, его семье, хотелось бы, чтобы город помог Суханову с мастерской. Чиновники нам обещают это уже 30 лет, а сам наш дедушка очень скромный человек, не будет бегать по кабинетам, что-то требовать. Было бы хорошо, если то подвальное помещение, в котором он работает, помогли бы отремонтировать или узаконить. Возможно, это будет другое помещение. Здесь, на выставке маленькая часть его работ, а у него их накопилось огромное количество. Эти скульптуры нужно сберечь, — говорит невестка скульптора Татьяна Суханова.