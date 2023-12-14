Развороченные обломками беспилотников и штормом кровли обещают отремонтировать

Разрушенные в результате атаки беспилотников и шторма кровли обещают восстановить. Вопрос о сроках ремонта 13 декабря на сессии Законодательного собрания и.о.губернатора Евгению Горлову задал депутат Василий Пархоменко. Речь шла, в частности, о разрушенных кровлях в Андреевке, Орловке, Каче.

По словам В.Пархоменко, губернатор его заверил, что работы на одном таком объекте идут полным ходом, но он лично убедился, что это не так. Аналогичная ситуация в Орловке, там штормами посносило кровли многоэтажных домов.

— Вот вы тут, как замгубернатора, должны были скоординировать деятельность служб: подрядчиков, управляющих компаний, финансовых управлений 5и быстро и оперативно решить эти вопросы. Как назло, идут дожди, и нет ничего хуже, чем, когда ты наставил тазиков, ведер, а твое жилье разрушается буквально на глазах, – обратился к Е.Горлову депутат.

На это чиновник ответил, что городские власти не бездействуют, в многоквартирных домах незамедлительно поменяли окна, в том числе относящихся к ведению частных управляющих компаний.

– На Андреевку вышли люди, хотели провести мероприятие в части настила элементов, но хозяйка отказалась, есть акт об этом, она попросила сделать капитально. Сейчас мы закупили материал, который позволит нам восстановить полностью повреждения кровли, – ответил Е.Горлов.

Он также напомнил, что существует комиссия, которая недавно рассмотрела вопросы выплаты компенсаций, что позволит собственникам провести ремонтные работы.

– Сейчас проводится обширная работа в Каче. Там сам пострадавший находится в больнице, а у него в доме производится комплексный ремонт поврежденного элемента. Работы ведем, может, не так сильно и активно. Но никого не оставим, – пообещал Е.Горлов.