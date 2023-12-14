Работающие по ночам в кафе вытяжки — вне закона

Предприятия общественного питания, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, должны согласовывать с жильцами установку любого оборудования. А по ночам вытяжки не должны мешать спать жильцам, об этом говорили на сессии заксобрания.

Вопрос о вытяжках в кафе и столовых, которые располагаются на первых этажах в многоквартирных жилых домах задал депутат Вячеслав Горелов. По его словам, жильцы дома №42 на пр.Октябрьской революции полтора года добивались восстановления тишины в квартирах. Сейчас аналогичная проблема возникла у жителей дома №41 на пр.Героев Сталинграда.

— Кто у нас в Севастополе занимается регулированием вопроса, когда деятельность предприятий общественного питания нарушает условия комфортного проживания граждан в этом здании? К кому обращаться? — спросил В.Горелов у и.о.заместителя вице-губернатора Евгения Горлова, отчитавшегося о работе подведомственного ему Госжилнадзора.

— Размещение любого оборудования без согласования с собственниками жилых помещений — запрещено. Должно быть собрание жильцов. Соответственно, мы проверим этот участок, — пообещал Е.Горлов.

Он посоветовал жителям, страдающим от гудящих по ночам вытяжек, обращаться в Госжилнадзор и Роспотребнадзор. Впрочем, эти две структуры взаимодействуют. Санэпидемстанция сделает замеры шумового воздействия.

По словам Е.Горлова, по закону после 22.00 вообще не должно быть никаких шумов.