Проверят, кто строит дома в охранной зоне объектов культурного наследия

По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, озвученных в СМИ.

Жители улицы Адмирала Макарова сообщили об опасном оползневом склоне: из-за незаконного строительства в охранной зоне объектов культурного наследия (ансамбля жилых домов и Первого бастиона) грунт рискует в любой момент сползти на расположенную ниже железную дорогу вместе с историческими памятниками и новой детской площадкой, а недавний ураган и затяжные дожди только усугубили ситуацию. Жители города-героя уточняют, что неоднократно обращались в различные ведомства, однако безрезультатно.

Следователями следственного отдела по Нахимовскому району Севастополя в рамках проверки, которая организована на предмет статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), поручено проверить законность ведения строительства и установить круг лиц, ответственных за обеспечение безопасности на указанной территории.

Ход и результаты проверки находятся на контроле, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополя.