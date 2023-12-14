Половина многоквартирных жилых домов не имеют актуальной технической документации

С документацией на многоквартирные дома в Севастополе всё очень плохо. Примерно половина домов вообще ее не имеют. А у другой половины документация не актуализирована.

Вопрос о наличии технической документации многоквартирных жилых домов 13 декабря в Законодательном собрании после отчетного доклада о работе Госжилнадзора и.о.заместителю губернатора Севастополя Евгению Горлову задал депутат Сергей Борисов. Он поинтересовался наличием или отсутствием технической документации по многоквартирным жилым домам, которых, как следовало из доклада, в городе 3 499.

— Часть управляющих компаний имеют техническую документацию на дома, которые находятся в управлении, а часть — нет. В ГКУ «Архив города Севастополя» также нет этих документов. Обязанность управляющей компании по восстановлению документов согласно законодательству, появляется только, если таковая приступила к обслуживанию дома.

— У нас с 2014 года который год уже прошел, но на сегодняшний день документы так и не восстановлены, — подытожил С.Борисов.

Он также поинтересовался, кто и каким образом должен решать вопрос о технической документации на каждый дом, поскольку есть много обращений людей, в том числе, по оплате общедомового имущества, но всё упирается в отсутствие технический документации.

— Идет футбол между гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями и ресурсо поставляющими организациями, — констатировал депутат.

Отвечая на вопрос, Е.Горлов назвал его сложным, но все же согласился, что заниматься восстановлением технической документации должны управляющие компании, которых сейчас в городе 49.

— Актуализацией должна заниматься управляющая компания, основываясь на той тарифной линии, которая утверждена вместе с собственниками помещений. Техническая документация на дом утверждается через общее собрание собственников в части ее актуализации или изготовления, — объяснил Е.Горлов.

Он также отметил существование проблем, связанных с передачей дома от одной управляющей компании другой. Некоторые организации при этом не передают документацию, что становится объектом судебной практики.

По заверению и.о.замгубернатора, Госжилнадзор отслеживает эту ситуацию.