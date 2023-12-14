Планировку реконструкции автодороги по улице Древняя предлагают обсудить в экспресс-режиме

И это несмотря на то, что оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано на сайте департамента архитектуры и градостроительства 13 декабря.

В самом оповещении написано следующее; «Общественные обсуждения проводятся с 13.12.2023 по 21.21.23 с использованием информационной системы, обеспечивающей проведение общественных обсуждений. С использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет». Казалось бы, все чин по чину, за неделю с документами по планировке и межеванию территории вполне можно разобраться.

Но, как говорится, переверните страницу – далее в оповещении называется дата открытия экспозиции, и это вовсе не 13-е, а 19-е декабря. То есть, на ознакомление с экспозицией предполагается отнюдь не неделя, а лишь два дня, да еще с ремаркой, что консультирование посетителей осуществляется исключительно в рабочее время, с 9.00 до 17.00.

И даже это еще не все – в случае возникновения замечаний и предложений, подать их надо успеть с 19 по 20 декабря, тоже в рабочее время и не забыв, разумеется, полно и правильно оформить сведения о себе, земельных участках, объектах капитального строительства или помещениях, правообладателями, которых, возможно, являются заявители. Успеется?