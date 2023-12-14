Пилотный проект по созданию зарядных станций для электротранспорта расширен

С 2024 года к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта присоединятся еще 26 регионов страны. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Новыми участниками проекта станут Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Таким образом, в эксперименте будут принимать участие 67 российских регионов.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году. С тех пор в рамках эксперимента уже реализуются проекты в 41 регионе, в том числе в Севастополе.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством РФ «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет не менее 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тысяч зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч – быстрые зарядные станции.