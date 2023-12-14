Единое пособие на детей нужно продлевать

Севастопольцам, которым единое пособие на детей было назначено в начале текущего года, в ближайшее время предстоит подать заявление на продление выплаты, сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Севастополю.

Важно! С декабря 2023 года Правительство РФ скорректировало ряд оснований для назначения единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Согласно принятым изменениям, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. Также уточнены правила учета заработка самозанятых родителей для определения права семьи на пособие.

Начиная с декабря при назначении пособия больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Помимо этого, не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

У родителя, для которого единственный источник заработка — это деятельность в статусе самозанятого, право на единое пособие возникнет при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо если самозанятость является дополнительным источником заработка.

Кроме того, внесены изменения по порядку учета алиментов при назначении единого пособия, а также доходов от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученных в период обучения в образовательных организациях, которые вступят в силу с июня следующего года.