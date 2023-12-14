Аэропорт Геленджика модернизируют

«В аэропорту Геленджика планируется расширение перрона и строительство новой рулежной дорожки. Документация на проведение реконструкции аэропорта Геленджика одобрена Главгосэкспертизой России. В рамках проекта предусмотрена реконструкция участка метеоборудования, периметрального ограждения, отдельных частей патрульной дороги и очистных сооружений», — говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева.

Работы проведут за счет реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

В декабре 2021 года было полностью завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил более 4 млрд рублей. Сейчас площадь терминала составляет порядка 16,7 тысяч кв.м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и более миллиона пассажиров в год.

Официальное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик ожидается после снятия авиационных ограничений. Аэропорт в Геленджике является региональным, обслуживает внутренние воздушные линии, его пассажиропоток до реконструкции в 2020 году составил около 482 тысяч человек.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба.

Накануне сообщалось о запланированном на 15 декабря тестовом рейсе в аэропорт Краснодара, после которого будет рассматриваться возможность возобновления полетов.

О планах по снятию в ближайшее время авиационных ограничений в аэропортах Геленджика и Анапы пока не сообщалось.