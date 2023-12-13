Жители Гончарного могут сами выбрать место под погост

Если жители Варнутской долины хотят изменить назначение земли, зарезервированной под расширение кладбища, это можно сделать в процессе обсуждения проекта нового генерального плана Севастополя.

Байдарская и Варнаутская долины находятся в водоохранных зонах, поэтому подыскать там место для расширения кладбища там очень непросто. Но это не единственная проблема сельских жителей. Цивилизовывать села задача не только муниципальных, но, в первую очередь, городских властей.

Хоронить негде!

Жители сел Гончарное и Резервное записали видеообращение, в котором они просили главу государства запретить расширение кладбища в их прекрасной Варнутской долине. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на это сообщил, что резервирование участка земли под захоронения было выполнено по просьбе муниципальных властей, которые и должны урегулировать возникшую проблему. Поэтому в администрации Орлиновского муниципалитета 12 декабря состоялась встреча местных жителей, руководства округа, членов общественной палаты Севастополя, где обсуждался вопрос по кладбищу в селе Гончарное.

Оказалось, что формирование кладбища произошло в далекие украинские времена, когда местные жители начали стихийно захоранивать вблизи села своих умерших родственников. После того, как Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, согласно постановлению правительства Севастополя №585 от 2015 года был сформирован реестр городских кладбищ, куда вошло кладбище в селе Гончарное с общей площадью 2,5 га, в том числе с мусульманскими захоронениями.

По словам главы Орлиновского муниципального округа Александра Богуша, тогда было сформировано два земельных участка: один в 2,5 га, где уже велись захоронения, и отдельный — резервный участок — в 4 га.

— Все мы знаем, Чернореченское водохранилище накладывает определенные ограничения на использование земли. И в первом и во втором поясах водоохранной зоны, и в санитарной зоне Инкерманского водозабора запрещается размещение кладбищ. В связи с тем, что необходимо было получение лицензий на водоснабжение города Севастополя, а как раз наличие кладбищ и не позволяло это сделать, то в конце 2016-го и начале 2017 года департамент городского хозяйства закрыл кладбища в селах Передовое и Родниковое, — рассказал «Севастопольской газете» А.Богуш.

На всю долину осталось единственное кладбище в Широком, которое позволяет хоронить умерших из сел Озерное, Передовое, Росошанка, Бобровка, Родниковое, Подгорное, Колхозное. Кладбище уже переполнено: на сегодняшний день захоронения проводятся за его пределами.

— Мы уже давно бьемся за то, чтобы немного расширить кладбище в Широком. Однако поскольку оно находится во втором поясе водоохраны, я сомневаюсь, что нам это удастся. Еще есть кладбище в Орлином, но оно закрыто для новых захоронений, там разрешены только родственные подзахоронения, — продолжил грустную тему глава муниципалитета.

В связи с катастрофическим недостатком земли для ритуальных услуг на гончарновском кладбище как раз и предполагалось производить захоронения жителей сел Орлиное, Павловка, Кизиловое, Тыловое и зоны ЮБК. Конечно, возмущения жителей Гончарного понятны, но ситуация возникла не сегодня.

А.Богуш утверждает, что администрация округа и депутатский округ старались найти территорию между Варнаутской и Байдарской долинами, где можно было бы сформировать большое централизованное кладбище, которое устроило бы всех, но это оказалось не просто.

На зарезервированных четырех гектарах земли под кладбище в Гончарном захоронения в ближайшее время производится не будут. И, как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, из города туда никто никого возить не будет — это сельское кладбище.

В результате встречи с муниципалами общественникам удалось договориться, что если они хотят изменить назначение земли, зарезервированной под кладбище, а они хотят, это можно сделать в процессе обсуждения проекта нового генплана. Общественные обсуждения этого документа вот-вот должны объявить.

— Чем больше будет обращений по этому вопросу, тем вероятнее, что их мнение будет учтено, — считает глава муниципалитета.

Бояться надо отсутствия канализации

Столь сильное нежелание соседствовать с кладбищем местные жители объясняют не только этической стороной, но и отсутствием нормального водоснабжения и использованием местными жителями воды из колодцев и родников, которая мол станет непригодной для употребления.

Этот аргумент А.Богуш парировал, что во время случившегося в 2021 году в долине мощного паводка, ни крестов, ни гробов, плывущих по улицам сел, никто не видел, тем более никаких заболеваний за многие годы в селах зафиксировано не было. Более серьезная проблема, это отсутствие централизованного водоснабжения, канализования и газификации.

— Действительно проблема водоснабжения существует. В последнее время в долинах идет массовое строительство: народ строится мощно. Большие дома — это не те совхозные переселенческие домики, что были раньше. Строительство ведется на распаеванных землях бывшего совхоза, которые за исключением лесов и населенных пунктов, считались сельскохозяйственными угодьями. Население увеличивается, соответственно, растет и загрязнение. Куда местные жители сбрасывают неочищенные стоки? А сбрасывают они их в выгребные ямы, — говорит глава муниципалитета.

В то же время перспектива провести в села водопровод и канализацию достаточно отдаленная и затратная — необходимо порядка миллиарда рублей. Ориентировочно, правительство города обещает решить эту проблему в 2027 году, а пока воду в села подвозят автоцистернами, когда колодцы пересыхают.

Газа в Гончарном и Резервном тоже нет, но его обещают провести в следующем году.

Долина смерти там уже есть

Жители Варнутской долины, выступившие против превращения ее в «Долину смерти» из-за перспектив расширения сельского кладбища, как-то не берут во внимание, что таковая там уже есть. На противоположной стороне села Гончарное расположено мемориальное воинское немецкое кладбище. По просьбе правительства Германии на четырех гектарах там перезахоронили более 25 тысяч немецких солдат, погибших в Крыму во время Великой Отечественной войны.