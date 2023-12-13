Завели уголовное дело по неудачным косметическим операциям

Следственным комитетом по информации из соцсетей возбуждено уголовное дело по факту получения травм жительницей Москвы в результате проведения ей пластических операций в Севастополе.

Следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя установлено, пациентка из столицы обратилась за услугами пластической хирургии в частную медицинскую клинику, где ей были проведены операции, по результатам которых ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Информация была выявлена в ходе мониторинга телеграм-каналов.

В рамках расследования уголовного дела следователями изучаются обстоятельства и качество проведения операций, наличие разрешительных документов на этот вид деятельности у клиники. Будет дана оценка действиям медперсонала, назначены соответствующие экспертизы, сообщили в Следкоме.

В соцсетях сообщалось, что москвичка Анастасия за 325 тысячи рублей сделала в Севастополе подтяжку век, груди и живота. После выписки из клиники у нее начались сильные боли в животе и некроз, а большие грудные импланты грудь еще больше растянули.

Женщина — жена военнослужащего, поэтому она обратилась в севастопольский госпиталь, куда теперь регулярно приезжает на лечение. Пострадавшая через суд пытается взыскать с клиники 810 тысяч рублей — материальный и моральный ущерб, а также расходы на реабилитацию.