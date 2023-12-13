В ФК «Севастополь» рассказали о сложностях и росте

Главной сложностью при выступлении ФК «Севастополь» в Леон — Второй лиге был уровень, который показывали игроки клубов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба Валерий Чалый.

«Были трудности в первом круге, так как у нас девять человек покинули команду по разным причинам. Также была проблема с молодыми футболистами, а именно два игрока в возрасте до 21 года должны находиться на поле во время матча, было сложно найти игроков, которые отвечают требованиям, уровню соревнований, в которых мы выступали, — сказал В.Чалый. — Поэтому в первом круге мы выступили неудачно. Если взять вторую часть чемпионата, то в тройку по набранным очкам мы попали, в утешительном турнире не проиграли ни одного матча. Есть динамика роста клуба, уровня футболистов, развития всех компонентов футбола».

По словам В.Чалого, во Второй лиге — другой уровень футбола, отличный от первенства Крымского футбольного союза.

«Во Второй лиге футболисты делают все быстрее, они физически и функционально лучше подготовлены, лучше сыграны. Речь и о молодых футболистах, которые отвечают уровню лиги. Что касается задачи на следующий сезон, то нужно получить регламент соревнований, сколько команд будет играть. Пока об этом говорить рано», — добавил В.Чалый.

1 июня 2023 года ФК «Севастополь» получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла седьмое место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги. Также в этом сезоне во Второй лиге дебютировал «Рубин Ялта» из Крыма.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.