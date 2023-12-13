В аэропорту Краснодара запланирован тестовый рейс для оценки возможности открытия

Выполнение тестового рейса запланировано в аэропорту Краснодара, закрытого с февраля 2022 года, на 15 декабря. По итогам рейса будут рассматривать возможность открытия аэропорта, сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края.

«По информации Министерства транспорта Краснодарского края, 15 декабря действительно предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение по возможности открытия аэропорта», — сообщили в администрации.

Заявку на выполнение технического рейса уже подала авиакомпания «Азимут», сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Краснодара. Там уточнили, что тестовый рейс будет выполнен для проверки систем и оборудования аэропорта.

Лететь готовы

Авиакомпания «Аэрофлот» готова выполнять до четырех рейсов в день из Москвы в Краснодар в случае открытия аэропорта, сообщили в пресс-службе компании.

«Аэрофлот» на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта», — отметили в пресс-службе. Ранее сегодня о своем интересе к полетам в Краснодар заявили две другие авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлот» — «Россия» и «Победа».

S7 Airlines также рассмотрит вопрос о возобновлении полетов в Краснодар, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Симферополь пока не откроют

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал информацию о возможном открытии 15 декабря аэропорта в Краснодаре: «Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова».

При этом он уточнил, что открытие аэропорта в Симферополе пока не планируется из соображений безопасности.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ближайший к Крыму работающий аэропорт находится в Сочи.