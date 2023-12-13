Просят сохранить захоронение советских воинов на территории ЖК «Скифия»

По его словам, он уже обращал внимание Севгосстройнадзора, что проектной документацией предусмотрено строительство жилого корпуса №1 (ЖК «Скифия») в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Надгробие над братским захоронением девяти советских воинов. В связи с этим решением исполкома Севастопольского горсовета была установлена 50-метровая охранная зона.

— Я прошу вас не снимать с контроля ситуацию с этим домом. Я разбирался с историей появления этого захоронения, это действительно могила девяти советских воинов, останки были найдены при строительстве зданий военного городка. То есть, там нельзя вести речь о переносе захоронения. Это могила, а не просто памятник. Давайте будем это понимать и помнить, где мы находимся. И вообще, на какой территории был построен этот городок — на территории 35-й береговой батареи, —обратился к чиновнику В.Горелов.

В свою очередь, Д.Клименко рассказал о сегодняшнем состоянии дел на ЖК «Скифия». По его словам, в Севстройнадзоре сейчас находятся 10 надзорных дел. Наиболее готова к завершению секция 7,5, которая «уходит к Министерству обороны», там строительство завершено, ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Корпуса 7,1 — 7,4 планируется завершить к 31 декабря.

— Жилой дом №9 (три секции) тоже в наибольшей степени готов, в настоящее время по двум секциям приняты системы газоснабжения, по секции «а» газоснабжение еще не принято, оно только выполняется. Эта та самая секция, где проживают граждане, которые обеспокоены этой ситуацией. Точнее по этой секции сказать не могу, поскольку извещение от застройщика с 2021 года в наш адрес не поступало, — отреагировал на вопрос Д.Клименко.

Он также отметил, что все программные проверки проведены, а итоговую невозможно начать, потому что нет извещения от застройщика.

— Мы с застройщиком находимся во взаимодействии, часто выходим на объект — не реже одного-двух раз в месяц, что связано с отслеживаем выполнения работ и с поручением городской прокуратуры. Также на объекте есть корпуса 8, 10, 16 и 17. Их ввод намечен на четвертый квартал 2024 года. Секции 11, 12, 13, 14 законсервированы, срок окончания из строительства не определен, — отчитался докладчик.