Прокуратура заставила школу обучать второклассника дистанционно

Одна из севастопольских школ почти полгода не могла обеспечить длительно болеющему второкласснику дистанционное обучение. Мальчику всего лишь выдали планшет, но учить не стали.

В сентябре семилетний ученик не смог из-за болезни приступить к обучению во втором классе. Ребенок и сейчас находится на лечении. Городской департамент образования выдал отцу мальчика планшет для дистанционного обучения, а школа должна была организовать занятия, но ничего не сделала.

Прокуратура Ленинского района Севастополя внесла директору школы представление об устранении нарушений закона. Замдиректора по учебно-воспитательной работе привлекли к дисциплинарной ответственности и образовательный процесс оперативно наладился. Второкласснику утвердили учебный план и назначили педагогов. Мальчику в больницу привезли учебники, а на планшет установили образовательные платформы.

Кстати, семью ребенка поставили на учет в районной комиссии по делам несовершеннолетних как находящуюся в социально опасном положении. В прокуратуре посчитали, что с родителями нужно провести профилактическую работу.