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Прокуратура заставила школу обучать второклассника дистанционно

Свинцова Анна

Одна из севастопольских школ почти полгода не могла обеспечить длительно болеющему второкласснику дистанционное обучение. Мальчику всего лишь выдали планшет, но учить не стали.

В сентябре семилетний ученик не смог из-за болезни приступить к обучению во втором классе. Ребенок и сейчас находится на лечении. Городской департамент образования выдал отцу мальчика планшет для дистанционного обучения, а школа должна была организовать занятия, но ничего не сделала.

Прокуратура Ленинского района Севастополя внесла директору школы представление об устранении нарушений закона. Замдиректора по учебно-воспитательной работе привлекли к дисциплинарной ответственности и образовательный процесс оперативно наладился. Второкласснику утвердили учебный план и назначили педагогов. Мальчику в больницу привезли учебники, а на планшет установили образовательные платформы.

Кстати, семью ребенка поставили на учет в районной комиссии по делам несовершеннолетних как находящуюся в социально опасном положении. В прокуратуре посчитали, что с родителями нужно провести профилактическую работу.