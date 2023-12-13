Не мерзните, наденьте балаклаву!

Этой зимой без шапки никуда! И выбор теплых аксессуаров как никогда огромен. В моде плюшевые панамы, капоры, пышные косынки, балаклавы и теплые чепчики. Актуальны большие и теплые шарфы и даже шарфы-пледы, манишки и вязаные разноцветные перчатки.

Балаклавы и чепчики на пике моды

Один из самых популярных головных уборов этой зимы — чепчик. Они, кстати, были модными еще в советское время, но потом были подзабыты. Трендовый чепчик должен плотно прилегать к голове, слишком просторные смотрятся неряшливо. Завязки должны быть тонкими, без переплетений, косичек или помпонов. Как вариант — можно выбрать чепчик из плащевой ткани, но с утеплителем.

Оптимальный выбор — однотонный чепчик, который подойдет к любой верхней одежде. Чтобы добавить образу наивного настроения, можно остановиться на изделии с ярким принтом. Например, с полосками, клеткой, схематичными цветами или в стиле колор-блок. А вот вышивок стоит опасаться. Чепцы могут выглядеть и элегантно — достаточно выбрать изделие из кожи. А самые смелые модницы, которым не страшен холод, могут купить чепчик из сетки, в пайетках или коточепчик — чепчик с торчащими ушками.

Уверенные позиции занимает капор — головной убор в виде одинокого капюшона. А балаклавы который сезон носят вообще все! Из флиса и шерсти она закрывает шею и защищает от мороза, ветра и других зимних погодных катаклизмов.

По-прежнему в моде шапка-бини как для женщин, так и для мужчин, только к ней нужно отнестись внимательней. Бесформенная шапка с отворотом устарела. Бини должна быть однотонной, без помпонов и почти в обтяжку.

В гардероб модниц и модников вернулась русская ушанка, но сейчас она не должна быть слишком объемной. Русский стиль прослеживается и в других зимних головных уборах — смело доставайте из бабушкиных сундуков меховые шапки в стиле Барбары Брыльской из «Иронии судьбы».

Также стоит присмотреться и к косынкам на синтепоне, которые отлично сочетаются с пальто, шубой и дубленкой.

Огромный шарф и разноцветные перчатки

Шарф в этом году стоит выбрать о-о-о-очень большой и очень теплый. А шарф-плед — и вовсе хит зимы. Не забывайте важный нюанс: неправильно выбранный оттенок может изменить тон вашей кожи.

Клетчатые шарфы можно увидеть на улицах города в течение нескольких последних десятилетий, и до сих пор они не выходят из моды. Чрезвычайно популярны большие теплые шарфы из плотной ткани, которые можно обернуть не только вокруг шеи, но и плеч. Актуальны яркие цвета: розовые, оранжевые, желтые, кобальтовые и, конечно же, — красные. Красный — от алого до бордо — это самый модный цвет сезона.

Комплекты шапка плюс шарф и перчатки — хит прошлых лет, но антитренд зимнего сезона 2024 года. Сейчас подобное сочетание считается крайне скучным. Выбрасывать вещи не обязательно, но разделить нужно. К примеру, можно выбрать шляпу в леопардовой расцветке, а к ней подобрать клетчатый шарф: дерзко и оригинально.

Есть хорошая новость для тех, кто так и не научился красиво завязывать шарфы. Теперь по этому поводу не стоит комплексовать — чем небрежнее, тем лучше.

Впрочем, шарфы любят не все, но есть альтернатива — манишка — это симбиоз горловины от свитера и жилета без боковых швов. Кожаные перчатки можно и оставить в гардеробе, но присмотритесь к вязаным перчаткам веселых цветов — от канареечно-желтого до изумрудного. Цветные перчатки могут запросто стать эффектным акцентом в базовом образе и сочетаются абсолютно со всем.

Колготки в горох и серьги-люстры

В этом сезоне все еще остаются модными ажурные и камуфляжные колготки, а также капроновые колготки с принтами: горох, сердечки, леопард, а также блестящие капроновые колготки с люрексовой нитью серебряных и золотых расцветок. Оказывается, существуют даже колготки со стразами и пайетками, их тоже можно носить.

Впрочем, к выбору колготок все-таки нужно отнестись обдуманно и предпочесть приглушенные цвета и учесть сочетаемость с одеждой, обувью и образом в целом, чтобы не выглядеть как яркая, но слегка нелепая новогодняя елка.

По-прежнему в моде макси-сумки, сумки четкой квадратной или прямоугольной формы, сумки треугольной формы. Ярким дополнением к образу станут массивные серьги, например, серьги-люстры, броши, крабы, банты, толстые или средние ремни. Актуальными также остаются грубые байкерские ботинки, ботинки на профильной тракторной подошве, короткие ботильоны, кроссовки на платформе, сапоги на толстой подошве до колен с квадратным и острым носом.