Наказали водителя с фальшивыми азербайджанскими правами

Севастополец купил поддельное водительское удостоверение Республики Азербайджан и спокойно разъезжал по городу. При проверке документов автоинспекторы заподозрили фальшивку.

Мужчина 1978 года рождения купил заведомо поддельное удостоверение. В апреле 2023 года на ул.Котовского его остановил дорожный патруль. Сотрудники ГИБДД отправили подозрительные водительские права на экспертизу, которая подтвердила подложность документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ленинский районный суд Севастополя ограничил виновному свободу на пять месяцев.

Сотрудники ГИБДД регулярно ловят водителей с фальшивыми правами. Такого рода преступления не остаются безнаказанными.