Мужчине придется отработать покупку незаконной осетрины

Жителю Феодосии суд назначил 200 часов обязательных работ за незаконное приобретение, перевозку и хранение четырех килограммов русского осетра. Рыбу он приобрел на центральном рынке в Керчи.

Феодосийский городской суд вынес приговор 55-летнему местному жителю за незаконные приобретение, перевозку и хранение частей особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ, пояснили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

В марте текущего года мужчина купил на рынке в Керчи у продавца, личность которого не удалось установить в ходе дознания, четыре куска осетрины общим весом четыре килограмма 50 граммов. Рыбу он привез домой в Феодосию и положил в морозильник. Там незаконную покупку и обнаружили сотрудники ФСБ, которые проводили в это время оперативно- розыскные мероприятия.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью. При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих», — сообщили в суде.

Русский осетр внесен в Красную книгу и находится на грани вымирания. Также под защитой государства находятся и другие рыбы вида осетровых: шип, стерлядь, сибирский осетр, сахалинский осетр, атлантический осетр, белуга, севрюга, калуга и амурский осетр. Приобретение и, тем более, продажа этой рыбы считается преступлением.

Легальные продавцы реализуют рыбную продукцию, выращенную в аквакультурных хозяйствах, через супермаркеты и интернет-магазины.