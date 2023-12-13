Какие-то маршруты продлят, а какие-то сократят

К новой транспортной схеме севастопольцам придется привыкать: какие-то маршруты с 1 января сократят, какие-то продлят, а маршрут №85 реанимируют.

Маршрут автобуса №5, который пока еще ходит от улицы Токарева до улицы Александра Маринеско, решили немного продлить до пересечения Камышовского и Фиолентовского шоссе.

Троллейбусные маршруты №11 и №11А сократят: 11-й поедет по пути «Ластовая – 5-й км», а 11А — по «Проспекту Победы — 5 км».

У маршрута №25 «5-й километр — пл.Ластовая» перенесут начальную остановку с поселка Кальфа на улицу Урожайная. Разработчики схемы считают, что от пл.Ластовая до Кальфы практически никто не ездит. Теперь же можно будет доехать и до горбольницы №3 им.Даши Севастопольской, и прокатиться по ул.Надеждинцев. Правда, только когда на Надеждинцев обустроят остановку.

Маршрут №26А «Ул.Жидилова – магазин «Океан» идет через 5-й километр. Его продлили и хотят им компенсировать упраздненный маршрут №17. Предполагается, что это сохранит «транспортную связанность» верхней части улицы Жидилова с Лабораторным шоссе.

Сокращается маршрут №28 «ул.Адмирала Макарова – Троицкая балка». В новом году он больше не поедет на Малахов курган. Зато будет действовать пересадочный тариф между маршрутами №28 и №4.

Маршрут №38 «Пл.Захарова – село Вишневое» продлят, он будет заезжать на Качу.

Маршрут №66 «Малахов курган – Диорама» увеличит свой путь до СТ «Морзаводец».

Маршрут №85 решили вернуть «по многочисленным просьбам». Он теперь будет ходить через улицу Гоголя, площади Ушакова и Восставших и улицу Пожарова.

Маршруты №92 «Инкерман – пл.Нахимова» и №94 «Балаклава – пл.Нахимова» не будут заезжать на 5-й километр.

110-й сократит время в пути на 17 минут, так как поедет по улице Тараса Шевченко без заезда на улицу Косарева и улицу Правды.

Автобус №182 «село Передовое – Балаклава – 5-й километр» будет подъезжать к кладбищу в селе Орлиное.

Маршрут №400 продлят до парка Победы.