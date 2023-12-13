Хотят, чтобы Президент навел порядок на Корабельной стороне

Инициативная группа с Корабельной стороны Севастополя рассказала главе государства о своих бесчисленных проблемах. Начиная с 2009 года жители бьют в набат: их старейший в городе микрорайон, где почти каждый дом — объект культурного наследия, разрушается.

По словам активистки Ирины Осиповой, плачевное состояние зданий и архитектурного комплекса микрорайона в первую очередь связано с незаконной застройкой оползневого склона Ушаковой балки индивидуальными домами, которые продолжают возводиться и продаваться. Не проводятся укрепительные работы на обвалоопасном участке. Капитальный ремонт зданий — объектов культарного наследия запланирован аж на 2046 год! Люди хотят ясности в судьбе прибрежной полосы: пляжа «Ушакова балка» и Угольной пристани.

— Мы хотим, чтобы президент навел порядок, помог убрать факторы, которые способствуют сползанию наших домов в балку на стратегический объект — железную дорогу. Мы просто кричим об этом! Мы требуем, приостановить процесс разрушения наших домов и сделать в них ремонт, — объяснила суть обращения И.Осипова.

Присутствующий в момент записи видеообращения макаровцев глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев так прокомментировал «Севастопольской газете» настроения людей.

— В этом отношении я не совсем поддерживаю жителей. У нас нормальный губернатор, который способен решить все вопросы. Я не люблю оговорку «украинское наследия», но по факту люди столкнулись именно с этим. Граждане, которые строят на склоне имеют разрешительные документы. Законные или незаконные — я не готов давать оценку, я не прокурор. Но на наш запрос о документах, они нам представляли бумаги, подтверждающие их право собственности на земельные участки.

Он еще раз подчеркнул, что все вопросы надо решать на местном уровне. Что касается его зоны ответственности, то он всегда идет на встречу людям.

— Это право жителей обращаться куда угодно, вплоть до президента и никто в этих правах их ограничить не может. Это их законное право! — заметил М.Лазарев.

В этом году пресс-конференция и прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря в полдень по московскому времени.