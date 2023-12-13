Дом на Крейзера начнут вводить в эксплуатацию в следующем году

Проблемный долгострой на ул.Крейзера, 2 будут вводить в эксплуатацию по частям.

Так в ходе заседания в законодательном собрании 13 декабря ответил на вопрос депутата Вячеслава Горелова заместитель директор Севгосстройнадзора Дмитрий Клименко.

По его словам, ровно неделю назад застройщик уведомил Севгосстройнадзор о планах завершить строительства первых двух пусковых комплексов 31 марта 2024 года.

— На этой неделе мы закончим проведение там программной проверки. Установлены факты невыполнения требований проектной документации и наличие незавершенных в полном объеме работ. Речь идет о фасадах, внутренних инженерных сетях, отделочных работах и благоустройстве, — сказал Д.Клименко.

Ввод пускового комплекса №3, каркас которого уже сейчас виден из-за забора в уровне второго надземного этажа (всего их, видимо, пять) намечен на 2026 год.

Д.Клименко также пояснил, что пусковой комплекс №3 состоит из трех корпусов: 3, 3а и 4.