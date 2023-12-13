Для пересадки по бесшовной стыковке не нужно переходить дорогу

С 1 января 2024 года изменяется организация посадки и высадки пассажиров общественного транспорта на 5-м км Балаклавского шоссе.

Для части маршрутов будет организована «бесшовная стыковка» — возможность в течение 40 минут пересесть на другой маршрут без дополнительной оплаты проезда. Для этого пассажирам не придется переходить на противоположную сторону дороги.

Бесплатная пересадка будет осуществляться между:

— автобусами №23 и №9;

— автобусами №№9, 12А, 103, 120 и троллейбусом №12.

Сейчас ведется настройка оборудования системы оплаты проезда. Изначально бесплатная пересадка будет действовать только при использовании карты ЕГКС.

Вопрос использования банковских карт на бесшовных маршрутах пока прорабатывается, сообщили в департаменте.