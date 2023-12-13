Депутаты проголосовали за приватизацию восьми объектов

На сессии Законодательного собрания 13 декабря депутаты приняли прогнозный план приватизации на 2024 год.

Закон города Севастополя «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества города Севастополя на 2024 год» был принят сразу в двух чтениях и включил следующие государственные предприятия:

– «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»;

– ГУП «Проект развития Балаклавы»:

– ГУП «Управляющая компания Гагаринского района -2»;

– ГУП «Управляющая компания Нахимовского района»;

– ГУП «Единый расчетно-информационный центр».

Еще три объекта, ранее названные подвалами, относятся к объектам недвижимости.

Проект закона представил директор департамента имущественных и земельных отношений Тимур Кулиев. По его словам, предполагается провести приватизацию в форме преобразования ГУПов в хозяйственные общества, при условии владения городом 100% акций.

На вопрос депутатов, как повлияет это на коммунальные тарифы для населения, Т.Кулиев ответил, что никак.