Жаловаться на медицину стали вдвое меньше

О том, что в 2023 году на медицину жаловались в два раза меньше, чем в 2022 году сообщил президент региональной ассоциации врачей, председатель комиссии по этике и деонтологии при департаменте здравоохранения, главный врач Центра крови Иван Боечко.

По его информации, если в прошлом году поступило почти шесть тысяч жалоб от пациентов, то в этом – две тысячи шестьсот.

Он в очередной раз отчитался о работе комиссии по этике и деонтологии, в части рассмотрения жалоб.

– Скажу честно, принципиально медицина наша работает, но есть вопросы, связанные с отношением пациентов и медицинских работников, – сказал И.Боечко.

По его словам, тому есть причины, в том числе немедицинского характера. Одна из них – невыполнение строителями обязательств по ремонту медучреждений.

– Строители уже семь лет не могут закончить грудничковый корпус в Пятой городской больнице, а урология в Первой горбольнице уже который год ютится в хирургическом отделении... Это же не вина здравоохранения! — возмутился он.

Поступившие жалобы, по словам руководителя, нуждаются в классификации. Так, очень много анонимных жалоб, много клеветнических, много необоснованных. Общее количество обоснованных жалоб – только 41!

Из них большинство — о трудностях записи к узким специалистам, есть жалобы, касающиеся взаимоотношений между пациентами и медработниками, есть о халатности медперсонала, отсутствия должного профессионализма.

При этом руководитель подчеркнул, что руководимая им комиссия стоит на позиции защиты прав медработников и считает, что в городе не созданы условия для их полноценной работы.

– У нас сейчас на педиатрических участках меньше 2,5 тысяч детей нет, а норма 1200, на терапевтических участках – больше пяти тысяч пациентов, при норме 1700. Что мы хотим из этого врача выжать, что мы хотим с ним сделать? И когда они успевают закончить всю документацию. Проблемы существуют именно потому, что мы не создали условия для нормальной полноценной работы медицинских работников, – рассказал И.Боечко.

– Мы отправляем жалобы в больницы, чтобы там больничные комиссии приняли свои решения. Эти решения оформляются протоколами, после чего передаются в нашу комиссию, куда приглашаются руководитель медучреждения и тот, кто жаловался. Мы стараемся работать высокодемократично, – заверил И.Боечко.

О том, что в 2023 году на медицину жаловались в два раза меньше, чем в 2022 году сообщил президент региональной ассоциации врачей, председатель комиссии по этике и деонтологии при департаменте здравоохранения, главный врач Центра крови Иван Боечко.

По его информации, если в прошлом году поступило почти шесть тысяч жалоб от пациентов, то в этом – две тысячи шестьсот.

Он в очередной раз отчитался о работе комиссии по этике и деонтологии, в части рассмотрения жалоб.

– Скажу честно, принципиально медицина наша работает, но есть вопросы, связанные с отношением пациентов и медицинских работников, – сказал И.Боечко.

По его словам, тому есть причины, в том числе немедицинского характера. Одна из них – невыполнение строителями обязательств по ремонту медучреждений.

– Строители уже семь лет не могут закончить грудничковый корпус в Пятой городской больнице, а урология в Первой горбольнице уже который год ютится в хирургическом отделении... Это же не вина здравоохранения! — возмутился он.

Поступившие жалобы, по словам руководителя, нуждаются в классификации. Так, очень много анонимных жалоб, много клеветнических, много необоснованных. Общее количество обоснованных жалоб – только 41!

Из них большинство — о трудностях записи к узким специалистам, есть жалобы, касающиеся взаимоотношений между пациентами и медработниками, есть о халатности медперсонала, отсутствия должного профессионализма.

При этом руководитель подчеркнул, что руководимая им комиссия стоит на позиции защиты прав медработников и считает, что в городе не созданы условия для их полноценной работы.

– У нас сейчас на педиатрических участках меньше 2,5 тысяч детей нет, а норма 1200, на терапевтических участках – больше пяти тысяч пациентов, при норме 1700. Что мы хотим из этого врача выжать, что мы хотим с ним сделать? И когда они успевают закончить всю документацию. Проблемы существуют именно потому, что мы не создали условия для нормальной полноценной работы медицинских работников, – рассказал И.Боечко.

– Мы отправляем жалобы в больницы, чтобы там больничные комиссии приняли свои решения. Эти решения оформляются протоколами, после чего передаются в нашу комиссию, куда приглашаются руководитель медучреждения и тот, кто жаловался. Мы стараемся работать высокодемократично, – заверил И.Боечко.