Водителя автобуса подозревают в педофилии

«Установлено, что 6 декабря в ОМВД России по Нахимовскому району обратилась местная жительница с заявлением, что в отношении ее несовершеннолетней дочери со стороны водителя маршрутного автобуса были предприняты действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники полиции установили личность водителя и опросили всех участников происшествия. Информация направлена в следственный орган для рассмотрения и принятия решения в установленном законом порядке.

Сообщения о сексуальных домогательствах водителя 12-летней девочки появились накануне в телеграм-канале Mash. Со слов пострадавшей, все случилось, когда она возвращалась из театрального кружка на автобусе №1. На конечной остановке «Улица Генерала Жидилова» девочка подошла к водителю, чтобы оплатить проезд. В этот момент двери салона захлопнулись, а мужчина схватил девочку и начал приставать. Ребенку удалось вырваться, открыть двери и добежать до дома. Родителям она рассказала, что это происходит уже не в первый раз.