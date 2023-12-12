В 2024 году отремонтируют эстакаду над Ласпи и два моста

Свыше 900 млн рублей из федерального бюджета получит Севастополь по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт дорог в 2024 году. Запланирована реализация 85 объектов ремонта дорог протяженностью 43,5 км.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.

По его словам, процедура заключения контрактов уже начата. Среди первых объектов ремонта — три искусственных сооружения общей протяженностью 313 метров. Это камнеулавливающая галерея на трассе Ялта-Севастополь (эстакада над Ласпи), мост через реку Бельбек на подъезде к поселку Любимовка и путепровод на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Продолжается работа по реконструкции улицы Капитанской и транспортной развязки «Огурец». Срок сдачи последней, по словам С.Таматаева остается прежним — ноябрь 2025 года.

С.Таматаев также подтвердил планы завершить до конца 2023 года строительно-монтажные работы по 8 этапу трассы «Таврида», а также по трем надземных пешеходным переходам на Камышовском шоссе.