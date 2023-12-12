Проведут новогоднюю ярмарку

На площади 50-летия СССР с 15 по 17 декабря пройдет новогодняя ярмарка: будут продавать елочные игрушки, елки, мед и орехи.

«На ярмарке будет представлен широчайший ассортимент товаров, в том числе для подготовки к новогодним праздникам. Овощи и фрукты, мясная и рыбная продукция, орехи, мед, бакалея, соленья и молочная продукция – все это можно приобрести на ярмарке. Также будут оказаны услуги общественного питания, где можно подкрепиться и выпить ароматного кофе и чая», — уточнили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Кроме того, севастопольцы смогут купить саженцы. Всего предпринимателям предоставят 50 торговых мест.

Ярмарка будет работать с восьми утра и до пяти вечера.