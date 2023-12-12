Прохожих грабят по ночам

Неизвестный в балаклаве распылил в лицо прохожего перцовый баллончик и сорвал с шеи золотую цепь с крестом. Еще один злоумышленник ударил мужчину и похитил у него кошелек — оба ограбления произошли под покровом ночи.

«В полицию Севастополя обратился гражданин с заявлением о разбойном нападении, совершенном, когда он в ночное время возвращался из увеселительного заведения. Полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний приезжий мужчина, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем. В момент совершения разбоя он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении за совершенную ранее кражу. Подозреваемого задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Выяснилось, что похищенные цепь и крест стоимостью 180 тысяч рублей налетчик сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на аренду жилья и развлечения. Злоумышленник заключен под стражу.

В пресс-службе рассказали еще об одном факте нападения на прохожего. 48-летний мужчина ночью шел в сторону Артбухты. В районе сквера 300-летия Российского Флота у него возник внезапный спор с прохожим.

«В ходе конфликта незнакомец ударил его, сбив с ног, с применением силы открыто похитил кошелек, в котором находилось 15 тысяч рублей, и скрылся. Похищенные деньги злоумышленник потратил на развлечения и алкоголь. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.