Открыли Парту героя в честь Игоря Коноваленко

В севастопольской школе №4 открыли Парту героя в честь погибшего на СВО в сентябре 2022 года Игоря Коноваленко. Сейчас в образовательных учреждениях Севастополя уже 11 таких мемориальных парт.

Уроженец Севастополя И.Коноваленко — выпускник школы №4. С 2014 года он служил в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ЧФ. По словам сослуживцев, был лучшим командиром орудия. В 2015 году в числе первых отправился в Сирию и вернулся с двумя медалями. В ходе СВО выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях. За освобождение Мариуполя награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Погиб гвардии старший сержант И.Коноваленко 8 сентября 2022 года, прикрывая действия пехоты артиллерийским огнем в Херсоне, сообщили в пресс-службе севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Пример бойцов, в честь которых создаются Парты героев, показывает ребятам, что нужно бороться до конца, защищать Родину и помогать друзьям. Благодаря этому примеру ребятам будет легче справляться с трудностями», — считает депутат заксобрания Татьяна Щербакова.