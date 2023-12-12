Один исторический дом на ул.Адмирала Макарова укрепят, чтобы не рухнул

Поручение своим подчиненным глава города выдал на заседании правительства 11 декабря в ответ на жалобы, направленные жильцами в Центр управления регионом.

Несколько десятков домов на улицах Макарова и Хрулева составляют уникальный архитектурный комплекс, построенный в период послевоенного восстановления Севастополя. Почти каждый дом там — объект культурного наследия. В настоящее время комплекс жилых зданий находится в плачевном состоянии. Кроме того из-за активной застройки склона многоэтажными индивидуальными строениями, в земле происходят опасные геологические изменения, которые могут привести к активизации оползня, о чем местные жители неоднократно информировали правительство города.

Последний шторм изрядно потрепал старые здания, в некоторых на стенах образовались трещины, с фасадов домов обрушилась штукатурка и части архитектурных элементов.

Капитальный ремонт объектов культурного наследия требует значительных затрат, проектирования, поиска лицензированных исполнителей. Процесс долгий, старые длма до лучших времен могут и не дожить. На это и обратил внимание глава города.

«Отмостку надо сделать, чтобы фундамент не разрушался. Какие-то элементы фасада закрепить, пока не упали. Посмотрите, это действительно уникальный градостроительный ансамбль сохранившийся. Развалится же всё, пока мы деньги будем искать на капитальный ремонт памятников, фасадов», — поручил определить спектр противоаварийных работ М.Развожаев, найти средства и в следующем году приступить к исполнению.

В сентябре «Севастопольская газета» писала, что летний ливень спровоцировал оползень в районе детской площадки «Полянка» на ул.Адмирала Макарова, 13: кусок грунта рядом с площадкой утащило в балку. Тогда губернатор также давал поручения подчиненным исправить ситуацию, укрепить склон, но его поручения выполнены не были, никаких работ с тех пор на месте оползня проведено не было. После последнего штора ситуация только ухудшилась. Детская площадка по прежнему место небезопасное.