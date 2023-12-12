Маршрутку №113 сохранят по просьбе жителей

Как оказалось, данный маршрут — единственный, охватывающий центральную часть города, с чем согласился губернатор Михаил Развожаев во время своего очередного телеэфира. Тогда же он и согласился с мнением обратившегося к нему жителя осажденного Севастополя, который регулярно и безальтернативно пользуется данным маршрутом. Отвечая на звонок ветерана, губернатор пообещал пересмотреть ранее принятое решение, тем более, что это было не единственное обращение.

«...После того как посмотрели, что это чуть ли не единственный рейс, который делает круг по центру, в том числе с заездом на центральную горку, дал поручение проработать этот вопрос», — отреагировал на звонок М.Развожаев, правда, с условием, что маршрут сохранят с учетом ограничений, действующих в настоящее время из-за ремонта ул.Капитанской.

Глава города также пообещал, что в ближайшее время дептранс определится с обновленной схемой движения данного автобуса и количеством рейсов, а затем доведет информацию до пассажиров.

Напомним, что решение временно приостановить движение маршрутки №113 было принято, как часть обновленной транспортной схемы, которая вводится в Севастополе с 1 января 2024 года.

Как было заявлено, отмена была продиктована масштабными строительно-монтажными работами на объекте «Культурно-исторический кластер», которые в настоящее время продолжаются на мысе Хрустальный и ул.Капитанской.