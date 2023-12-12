Инвестиции в основной капитал Севастополя уменьшаются

За девять месяцев текущего года в экономику Севастополя вложено 26,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 13,1% ниже уровня прошлого года за соответствующий период, сообщила пресс-служба Крымстата.

Из общего объема инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями всех форм собственности использовано 19,9 млрд рублей инвестиций, что на 17,2% ниже показателей января-сентября 2022 года.

За счет собственных средств предприятиями и организациями освоено 42,9% от общего объема инвестиций в основной капитал. Привлеченные средства финансирования за счет бюджетных средств составили 50,9%.

При этом показатели инвестиций в основной капитал Республики Крым за девять месяцев выросли на 3,3% и составили 92,3 млрд рублей.

Всё идет по плану

Как сообщил «Севастопольской газете» первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин, в соответствии с прогнозом развития города инвестиции в основной капитал Севастополя за 2022 год оценивается в 106,8 млрд рублей, в том числе внебюджетные инвестиции — 56,1 млрд рублей. В 2023 году инвестиции прогнозируются в объеме 96,4 млрд рублей; в 2024 году — 98,8 млрд рублей; в 2025 году — 101,3 млрд рублей.

Так что данные Крымстата вполне соотносятся с прогнозом.