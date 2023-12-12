Дорогу в обход Алушты построят за два года

Подрядчик строительства трассы в обход Алушты в Республике Крым завершит работы к концу ноября 2026 года, стоимость проекта составляет более 22,4 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ведутся работы по строительству объездной дороги в обход города Алушты, которая пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Работы выполняет подрядчик АО «ВАД». <...> Стоимость строительства объекта — более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ — конец ноября 2026 года», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Из-за горного рельефа проект предусматривает также строительство подпорных стен, двух транспортных развязок, моста через реку Улу-Узень, виадука длиной более 178 м и семи путепроводов, пять из которых — тоннельного типа. Сама дорога протяженностью 7,8 км будет четырехполосной.

«Сейчас продолжается подготовительный этап, который включает в себя в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи», — добавил С.Аксенов.