Четырнадцать наград по радиопеленгации – у спортсменов из Севастополя

Юные спортсмены, занимающиеся спортивной радиопеленгацией на Севастопольской станции юных техников, успешно выступили в соревнованиях на Кубок Председателя Регионального отделения ДОСААФ России по Республике Крым по радиоспорту. Эти соревнования считаются открытым первенством Симферополя по радиоспорту и являются ежегодными. Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях: девочки – 14, 10, 12, 16 лет, мальчики 10,12,14 лет.

Как рассказала «Севастопольской газете» тренер спортсменов – педагог дополнительного образования Севастопольской станции юных техников Анна Евстигнеева, ребята с помощью аппаратов и специальных наушников настраивались на определенную частоту маячков, которые были спрятаны в лесу, и с помощью этих наушников, в которых звучали сигналы Азбуки Морзе должны были за кратчайшее время, отведенное для их возрастной категории, выполнить заданную программу. Выигрывает тот, кто сделает это за кратчайшее время.

Всего в соревнованиях приняли участие 4 команды, из которых три из Республики Крым: из Симферополя, Ялты и Красногвардейского района и одна – из Севастополя.

В результате принципиальной борьбы, севастопольцы привезли из Симферополя 14 призовых мест, что является весьма приличным результатом.

– В каждой дисциплине у нас обязательно есть призовые места, а то два или даже три. Например, в категории «девочки, 14 лет» все призовые места – наши, «девочки, 10 лет» первые два места – за севастопольцами, «мальчики, 12 лет» – первые два места тоже – за нами, и так далее, – рассказала А.Евстигнеева.

По ее словам, дальнейшее участие севастопольских спортсменов в различных чемпионатах определяется результатами недавно прошедшего первенства Севастополя.

Так, в марте 2024 года сборная города примет участие во Всероссийских соревнованиях, которые состоятся в Симферополе, а в мае в Самаре пройдет Первенство России, где также примут участие севастопольцы.

Ближайшие же соревнования намечены на 29 декабря, они будут называться «На призы Деда Мороза».