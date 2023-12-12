Анна Евстигнеева – лучший педагог допобразования Севастополя

Педагог Севастопольской станции юных (СЮТ) техников Анна Евстигнеева вошла в число 50 лучших педагогов города, победив в конкурсе на присуждение премии Губернатора Севастополя.

Торжественное награждение состоялось 11 декабря в Севастопольском Центре культуры и искусства и было посвящено подведению итогов объявленного в России Года педагога и наставника.

Как рассказали «Севастопольской газете» в СЮТ, А.Евстигнеева много лет занимается с детьми спортивной радиопеленгацией («Охота на лис»), она подготовила ребят, которые неоднократно побеждали и продолжают побеждать на всероссийских и международных соревнованиях.

Как и все пятьдесят победителей, А.Евстигнеева получила заслуженную награду — денежный сертификат на 50 тысяч рублей.