Завершены первые локальные исследования лесных ландшафтов в юго-восточном Крыму

Полученные данные можно будет использовать для разработки решений по сохранению природных ландшафтов, сообщил ТАСС научный сотрудник научно-исследовательского центра геоматики ФИЦ ИнБЮМ Владимир Табунщик.

Работа по изучению лесных ландшафтов велась в течение двух лет, ученые установили две метеостанции на территории Карадагского природного заповедника, с помощью которых удалось определить различные параметры жизнедеятельности крымских лесов и факторы, которые на них влияют в условиях изменения климата.

«Чтобы понять, как живет лес, нам нужно знать, сколько каждую минуту, каждый сезон поступает на него осадков, солнечной энергии, и как это потом перераспределяется внутри этого сообщества. Если мы не будем знать этих параметров, мы просто не сможем знать, как живет эта система внутри. В дальнейшем эти данные могут быть использованы для разработки сохранения ландшафтов, выявления каких-то уязвимых мест», — сказал В.Табунщик.

По словам ученого, ранее такие исследования в Крыму не проводились, последние данные о лесах полуострова были получены еще при Советском Союзе, но они не были настолько углубленными и локализованными. Полученные за два года исследования материалы уже переданы в фонды Карадагского природного заповедника, а также будут использованы учеными ИнБЮМ для дальнейших научных работ.

По данным пресс-службы института, результаты исследования также могут быть использованы при реализации стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года в части сохранения природных и городских ландшафтов.

«Полученные нами результаты — первый шаг в разработке теории субтропического и тропического ландшафтогенеза в условиях горных стран, что является актуальным и новым научным направлением не только для крымской школы ландшафтоведения, но и в целом для ландшафтной экологии», — привели в сообщении слова директора ФИЦ ИнБЮМ Романа Горбунова.