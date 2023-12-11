Задержанные в Крыму украинские агенты дают показания

«Все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Во взаимодействии с оперативными службами устанавливаются иные противозаконные факты обвиняемых и лица из числа их сообщников», — говорится в сообщении.

Установлено, что 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ во время движения автомобиля «Тойота Ленд Крузер» по Евпаторийскому шоссе активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил. В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь. Обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области. Еще двоим жителям Феодосии — гражданам Украины следствием также вменяется покушение на убийство троих лиц.

Кроме того, жителю Чехии, проживавшему некоторое время в Симферополе, вменяется покушение на убийство, которое готовилось в отношении военнослужащего. Днем 23 сентября агент СБУ близ многоквартирного дома по улице Садовая Джанкоя активировал СВУ, заложенное им под автомобиль Chevrolet Aveo. Однако довести свой преступный умысел злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.

Следственный комитет распространил видео допроса с одним из участников агентурной сети Украины, который был задержан в Крыму.

«На меня вышли через моих друзей, которые в 2014 году уехали из Феодосии. Взрывчатка предназначалась для подрыва мопеда. Волонтер, блогер, его надо было устранить, по словам кураторов из Украины, чтобы подобные люди меньше стали заниматься деятельностью и снабжать фронт», — сказал задержанный. Он также рассказал, где прятал детонаторы и как тщательно готовил взрыв блогера.

Агентурная сеть

Ранее сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова. Всего, по данным ФСБ, предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов. За подготовку терактов уже осуждены 10 человек.

Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Также, отметили в ФСБ, задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции.