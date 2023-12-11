Задержали «домушников», обворовывавших дачи

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя задержаны двое подозреваемых в кражах имущества общей стоимостью более 200 тысяч рублей из пустующих дачных домов.

Полицейские установили, что двое ранее судимых за кражи местных жителя 35 и 52 лет приезжали в садоводческие товарищества в Гагаринском районе для совершения краж. Они выбирали дома, в которых отсутствовали хозяева, и пока один из приятелей, разбив окно, проникал в жилище, второй в это время вел наблюдение снаружи и предупреждал подельника о появлении посторонних. Криминальными трофеями «домушников» становились дорогостоящие электрические инструменты и компьютерная техника. Похищенное сбывалось случайным прохожим, деньги тратились на алкоголь и наркотики.

Сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к двум кражам на общую сумму около 100 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Им грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.