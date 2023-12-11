Восстанавливают сельские Дома культуры

В Любимовке и Вишневом Дома культуры капитально отремонтированы и уже работают. В селах Гончарное и Верхнесадовое ремонт завершат в этом году, но учреждения откроются лишь в 2024 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев в прямом эфире Центра управления регионом.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» был отремонтирован Дом культуры в селе Вишневое. До ремонта это было полузаброшенное здание.

— У нас были вопросы в целесообразности его ремонта, но после экспертизы решили ремонтировать. Клуб бы сделан чуть раньше срока. Подрядчик благоустроил территорию, завезли мебель. Этот дом культуры точно не будет простаивать, — считает И.Михеев.

Во время капремонта в здании, построенном в 1974 году, укрепили фундамент и стены, заново проложили системы водоснабжения, канализации, кондиционирования. Кроме того, в ДК оборудовали концертный зал, зал хореографии, помещение для занятия кружков рукоделия и библиотеку на 12 тысяч книг. На прошлой неделе в обновленном Доме культуры прошло первое мероприятие.

Вице-губернатор также сообщил, что удалось привести в порядок полотно, которое висело в холле около полувека. На ней запечатлена сцена сбора винограда. Во время капремонта выяснилось, что автор полотна — художница Наталия Василенко, а в музее им. М.П.Крошицкого хранится немало ее работ.

— В этом году был открыт дом культуры в Любимовке. Ремонт закончили еще в прошлом году, потом оснащали и благоустраивали. Месяц назад он открыл свои двери. Продолжаются капитальные ремонты Домов культуры в Верхнесадовом и Гончарном. До конца года они должны быть сданы, но откроются уже в следующем году. Продолжаем восстанавливать сеть сельских домов культуры, — сообщил И.Михеев.