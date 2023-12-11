В Крыму выявлена агентурная сеть украинских спецслужб

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным Комитетом Российской Федерации в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем «западных» кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов (ДТА).

Выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ. Объектами планируемых посягательств являлись представители органов госвласти, военнослужащие ВС РФ и ФСБ России, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, в том числе глава Республики Аксенов С.В., председатель парламента Константинов В.А., мэр Ялты Павленко Я.П., пророссийский блогер Талипов А.В. и общественный деятель Царев О.А., сообщил

Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 ДТА, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 тайников, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ. За подготовку ДТА осуждено 10 лиц.

Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и пгт. Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в Специальной военной операции.

В настоящее время следственными органами возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. По инкриминируемым фигурантам преступлениям законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.