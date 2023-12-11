Таксисты не соблюдают Правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя проверили работу таксистов и составили 20 административных протоколов за нарушения ПДД. Несоблюдения дорожных правил были выявлены во время рейда «Такси».

Дорожные инспекторы проверили 45 автомобилей такси и почти в половине случаев нашли нарушения. Шестерых таксистов наказали за то, что их пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а у пяти водителей отсутствовала диагностическая карта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Автоинспекторы изучили техническое состояние машин, путевые листки с отметками о прохождении предрейсового медосмотра, наличие детских кресел, разрешения на работу, своевременность прохождения технического осмотра, наличие действующего страхового полиса. Также одной из задач мероприятия было предотвращение деятельности нелегальных таксистов.

Обратите внимание!

Управление транспортным средством при непристегнутых ремнях безопасности запрещено. Пункт 2.1.2. ПДД РФ обязывает водителей «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями».

Обязательное требование пристегиваться распространяется и на пассажиров сзади.