Студенты дали взятки, чтобы не сдавать зачет

Два студента-заочника не хотели сдавать экзамен по английскому языку и решили заплатить преподавателю. Теперь на них возбуждены уголовные дела, которые скоро рассмотрят в суде.

26-летние жители Крыма учились заочно в Севастополе в Морском институте им.вице-адмирала Корнилова – филиале ФГБОУ ВО «ГМУ им.адмирала Ушакова». В феврале 2023 года, сомневаясь в наличии у себя достаточных знаний, они передали преподавателю через старосту группы по 20 тысяч рублей каждый в качестве взяток, чтобы им поставили зачет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Коррупционную схему пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование поводил Следком. Приговор студентам вынесет Нахимовский районный суд. Расследование уголовного дела по фактам получения взяток в вузе продолжается.